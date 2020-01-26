تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية مقتل طبيبة مستشفى المطرية لـ 22 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالعباسية، تأجيل محاكمة 19 متهمًا في واقعة مقتل طبيبة مستشفى المطرية التعليمي، لجلسة 22 مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع، والتعقيب من قبل النيابة الإدارية على ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات ومذكرات.

كانت النيابة الإدارية قررت إحالة 19 متهماً من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية، في واقعة وفاة طبيبة بقسم الأطفال داخل دورة المياه.

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وتوفيت الطبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، يوم 13 / 10 / 2018 نتيجة صعقها بالكهرباء أثناء الاستحمام.

وتولى التحقيق في القضية رقم 191 لسنة 2018 أحمد الشعراوي رئيس النيابة، و بإشراف محمد كمال - وكيل المكتب ، ورئاسة المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وتضمن التقرير الطبي المبدئي أنه بمناظرة جثة الطبيبة لوحظ أنه يرجح أنها تعرضت لماس كهربائي، تسبب في وفاتها، كما ورد صورة من تقرير مفتش صحة المطرية أول المؤرخ 14 / 10 / 2018 والمتضمن نتيجة الكشف الطبي على جثة الطبيبة المتوفاة نتيجة الصعق الكهربائي.

وورد للنيابة التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والمتضمن معاينة دورة المياه التي توفيت فيها الطبيبة ومن خلال الفحص الفني لسخان المياه الكهربائي الذي كان موجود بدورة المياه، حيث تبين أنه يعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجي من أعلى لأسفل وتشبع العزل الحراري الموجود بين الهيكل الخارجي والوعاء الداخلي بالمياه ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلي للسخان يسمح بتكوين ثقوب دقيقة تتسرب المياه من خلالها من الداخل إلى الخارج، وأنه بفحص شمعة السخان (heater) تبين وجود تراكمات أسلاك بكميات كبيرة وتسريب المياه داخل الأنابيب الخاصة به والمار بها التيار الكهربائي حال تشغيل السخان، وأنه يوجد فارق في الجهد بين شمعة السخان والأرض الجافة بمقدار حوالى٩٢ فولت، وأنه عند تشغيله في ظل العيوب الفنية السابق بيانها تكون المياه المتدفقة منه والملامسة لجسد الطبيبة المتوفاة حاملة للجهد الكهربائي مما يؤدى لحدوث صعق كهربائي لكل شخص يتلامس مع المياه المتدفقة.