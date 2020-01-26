خنقتها ووضعتها في جوال.. سيدة تقتل طفلة بعد خطفها من أهلها ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، في كشف ملابسات واقعة مقتل طفلة، وضبط مرتكبة الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف، من (مزارع) - مقيم بقرية بدائرة المركز، بغياب نجلته تبلغ من العمر (6 سنوات) عن مسكنهما عقب خروجها للهو أمام منزلهما وعدم عودتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في غيابها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف، توصلت جهوده إلى قيام (ربة منزل) - لها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بذات القرية، باستدراج الطفلة المبلغ بغيابها أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، واصطحابها لمنزلها والإجهاز عليها وخنقها فأودت بحياتها.

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كشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بوضع جثتها داخل جوال، وعقب ذلك استقلت مركبة "توك توك" وتوجهت لمنطقة سعد الدين الكائنة بجوار شريط السكة الحديد دائرة المركز وتخلصت من الجثة بإلقائها بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من والد الطفلة المجني عليها.

وأضافت المتهمة بارتباطها بصلة قرابة بوالد الطفلة المجني عليها (من أبناء عم نجلها)، ووجود خلافات عائلية بينهم مما أثار حفيظتها فعقدت العزم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة؛ للتحقيق.