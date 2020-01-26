سقوط عصابات سرقة السيارات في السلام والأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي، لسرقة السيارات، بمنطقة السلام والأميرية.

أثناء مرور الرواد محمد جعفر، ومصطفى أبو الفضل، وعلي كساب، وعمرو عزت، ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، مفتاح تشغيل سيارة مصطنع، حال شروعهما في سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما.

وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

كما اعترفا المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب واقعة سرقة (سيارة أخرى) بذات الأسلوب والمبلغ بسرقتها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

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تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، إلى النيابة العامة.

كما تمكن الرواد محمد عبد المنعم وإسلام أبو الخير وحامد محسن، ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة وذلك حال إستقلالهم سيارة بدون تراخيص وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المشار إليها حال توقفها بشارع عثمان بن عفان بدائرة القسم بإسلوب المفتاح المصطنع وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، والعميد هيثم فؤاد، مأمور قسم الأميرية، إلى النيابة العامة.