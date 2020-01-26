محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتهى رجال الشرطة من رفع حطام سيارة ربع نقل سقطت في ترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لطاع الجنوب إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة في ترعة المريوطية بنطاق مركز أبو النمرس. المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بيضاء محملة بكمية من البرتقال بطريق المريوطية اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في الترعة. أسفر الحادث عن مصرع السائق "مقيم قرية دهشور"، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موت وخراب ديار.. مصرع سائق وسقوط حمولة سيارته بترعة المريوطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.