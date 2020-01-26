ضبط المتهمين بسرقة سيدة "عربية" في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة سيدة كرها، في منطقة مدينة نصر.

أثناء مرور المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والرواد محمد محيى، وإسلام سمير، وأحمد الوكيل، ومحمد مجلي، وإبراهيم الغمري، ضباط مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما قطعة سلاح أبيض عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية كرها عن إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيمة بدائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

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وبسؤال المجني عليها قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ استوقفها المتهمان واستوليا منها على المضبوطات المشار إليها كرهاً عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

وبمواجهة المتهمان أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.