بمناسبة عيد الشرطة.. القيادات الأمنية يضعون إكليل من الزهور على النصب التذكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: قامت القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقيادات القوات المسلحة والمحافظين، بوضع إكليل من الزهور على مناطق النصب التذكاري لشهداء الشرطة. جاء ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 68، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

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