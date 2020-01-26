بالصور.. وزارة الطيران تحتفل بعيدها الـ 90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

احتفلت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدني الـ90 والذي يوافق 26 يناير من كل عام.

وبحسب بيان اليوم الأحد، يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى الطيار محمد صدقي الذي خاض رحلة جوية مثيرة بطائرته الخاصة في عام 1930 بدأها من مطار برلين حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة.

وأوضحت شركة مصر للطيران - في بيان اليوم الأحد- أن المطارات قامت بتزيين صالات السفر والوصول بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدني، كما استقبل وودع فريق العلاقات العامة بعدد من المطارات المسافرين وتم التقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصري.

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كما احتفلت الإدارة العامة للثقافة الجوية مع الزائرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بهذه المناسبة خلال مشاركتها بالجناح المخصص لها وذلك بتوزيع مجموعة من الإصدارات الخاصة بأنشطة الثقافة الجوية، وكذلك إقامة ورش عمل عن تاريخ الطيران المدني المصري ومجالاته.

وأشارت إلى قيام نادي الطيران بمدينة بورسعيد بتنظيم مسابقات للبراعم الموهوبة الذين يحرصون على الاهتمام بنشاط الرياضات الجوية، والتي تتمثل في تجميع نموذج طائرة وقذفها باليد وتمرير النموذج من عدة حلقات متتالية وأنشطة أخرى مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعليمهم فنون الطيران المدني.

ولفتت إلى أن إدارة النادي حرصت على توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين لتشجيعهم على ممارسة نشاط الرياضات الجوية، منوهة بأن جميع نوادي ومعاهد الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني على مستوي الجمهورية شهدت أنشطة مختلفة على استخدام نماذج الطائرات المختلفة؛ احتفالًا بأعياد الطيران المدني المصري.