عبدالعال: الاقتصاد غير الرسمي يمثل 60% من التعاملات السنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "الشمول المالي" هو كلمة السر في دخول الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الحصيلة الضريبية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، اليوم الأحد.

وأضاف عبدالعال أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نحو 60 % من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، مطالبا وزير المالية بضرورة تبسيط الإجراءات لدخول الاقتصاد غير الرسمي ضمن الإطار الضريبيي للدولة.