وزيرة البيئة: مشروع قومي لزراعة 10 ملايين شجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح المشروع القومي للتشجير على مستوى الجمهورية من أجل زراعة 10 ملايين شجرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يتم مراجعته من قبل الوزارات المعنية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، لإطلاق مبادرة أتحضر للأخضر، اليوم الأحد.

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وأكدت أنه يتم دراسة أبعاد هذا المشروع وإمكانية ضمه للشجر المثمر، وكميات المياه المطلوب والشكل العام للزرع بمختلف المناطق، موضحة أن جميع هذه التساؤلات يتم مناقشتها من أجل التوافق على رؤية موحدة لإطلاق هذا المشروع القومي.

ولفتت إلى أن مبادرة "اتحضر للأخضر" لا تستهدف تشجير فقط ولكن تنص كل ما هو متعلق بالبيئة، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية للاهتمام البيئي أيضا تضم مواجهة نموذج دراسة الأثر البيئي دعما للاستثمار، مع التوافق على يوم للبيئة المصري وهو غدا الاثنين الموافق ٢٧ يناير من كل عام.

وتابعت :"مصر لأول مرة هيكون لديها يوم للبيئة وهو الموافق ٢٧ يناير".