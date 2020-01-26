أخبار مصر | وفود طلابية تشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفود طلابية تشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدد من طلاب المدارس ومجموعة جمعية تنمية وطن، وحضورهم فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية خاصة بين طلاب المدراس والجامعات.

وقال رئيس المجلس: "نرحب بمجموعة جمعية تنمية وطن بمحافظات الإسكندرية، السويس، المنوفية، دمياط، القليوبية، ومجموعة طلبة وطالبات المدرسة البريطانية بالمنيا، ومجموعة إدارة دار السلام التعليمية، نرحب بهم فى مجلس النواب".

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، من حيث المبدأ.

