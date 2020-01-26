أخبار مصر | "عبدالعال" يطالب بمشروع قانون لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يطالب بمشروع قانون لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل مرة أخرى.

وقال عبد العال: "نظرا للتعديل الوزاري أرجأنا الموعد الذي وضعنه للحكومة وهو 15 يوما لإعداده، وقد مضت الـ15 يوما، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمة".

وأشار إلى أن تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى مناقشة مشروع القانون الذي بحوزتها.