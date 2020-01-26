أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر يشهد تطورًا غير مسبوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر يشهد تطورًا غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: إن الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته يشهد تطورًا غير مسبوق بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يقود عملية تطوير شاملة في جميع القطاعات منذ توليه المسئولية، لنشر رسالة الأزهر على الوجه الأكمل.



وأضاف "عيّاد" أن عقد الأزهر الشريف مؤتمر "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" الذي تبدأ فعالياته غدًا، يؤكد أن الأزهر، يعمل على تجديد الخطاب الديني، وفق أسس ومعايير التجديد على مرّ تاريخه في إطار دوره المحوري والرئيس في مجال الدَّعوة داخل مصر وخارجها.

وتابع أن المؤتمر، يعمل على مواصلة الارتقاء بالمستوى الدعوي والتعليمي، وتحصين المجتمع المصري من الأفكار المتطرفة والدخيلة على ثقافتنا.

Advertisements



وأوضح أن الأزهر بقيادة الإمام الأكبر، يدرك طبيعة المرحلة الراهنة وما تحتاجه من بذل المزيد من الجهود المدروسة التي تحقق الأهداف المنشودة، وتدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة، وحربها الشاملة ضد الإرهاب والتطرف، ونشر الوعي بالفكر الصحيح الذي يحمي الناس بمختلف فئاتهم العمرية من الانحراف الفكري.



وأشار إلى أن الأزهر، يتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية، بالدولة والجامعات، لنشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، ودعم الحوار الهادف والبنّاء، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات المجتمعية التي تواجه المجتمع المصري، والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.

المؤتمر يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.