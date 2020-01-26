أخبار مصر | وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير وحدة "وادي تال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير وحدة "وادي تال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة "وادي تال"، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقًا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأشار إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرًا لوجودها بمنطقة جبلية، موضحًا أن الوزيرة شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

كما تفقدت الوزيرة أعمال الإنشاءات بوحدة صحة أبوزنيمة، حيث عرضت الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات على الوزيرة خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وبأعالى معايير الجودة الإنشائية.