أخبار مصر | ما حكم وهب أجر قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما حكم وهب أجر قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول "ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى".

وأجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.