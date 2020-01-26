أخبار مصر | تفاصيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للقليوبية

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زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محافظة القليوبية برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتفقدت خلالها أول مرمز لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في مصر ومجمع الخدمات المرأة المتكامل ببنها، ودار الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها، مرورا بوحدة الخدمات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، ثم اختتمت جولتها بتفقد مديرية التضامن الاجتماعي ببنها، وعقد اجتماعا مع العاملين بالمديرية.

تفقد أول مركز لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية؛ تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مركز حماية ضحايا الاتجار بالبشر بمركز طوخ تمهيدا لافتتاحه خلال مارس المقبل؛ وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز المركز ورفعت كفائته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في مصر.

ويتسع المركز لأكثر من ٢٥ حالة وبه مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.

مركز خدمات المرأة المتكامل

تفقدت مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها محافظة القليوبية الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، وهي مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط، ومطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة وكي ملابس، ومعمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.

ويعد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.

مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها

تفقدت القباج مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بمدينة بنها والخدمات الملحقة بها وأدارت حوارا مع الأطفال ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة داخل الدار.

دار الرعاية الاجتماعية للبنين أُنشئت عام ١٩٢٠ على مساحة ٦٠٠ متر، وتسع لـ٤٠ طفلًا وتم تقسيمها إلى ٣ مبانِ الأول للأبناء من سن ٦ - ٩ والتاني من سن ٩ - ١٤ والتالت من سن ١٤ - حتى التخرج، وتحتوي الدار على مسجد وملاعب لكرة القدم ومكاتب إدارية وقاعة طعام وقاعة للمذاكرة وقاعة لمشاهدة التليفزيون ومكتبة.

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الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى

ومرّت القباج على الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، واستمعت لشرح من فريق عمل الوحدة ودورهم في تقديم الخدمات للأطفال والكبار.