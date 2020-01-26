أخبار مصر | برعاية السيسي.. وزيرة البيئة تطلق مبادرة جديدة من داخل البرلمان

وأكدت الوزيرة، أن إطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس السيسي هي رسالة للخارج للتأكيد على دور لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان من خلال هذه الحملة الهامة بعد استراتيجية الاتصال البيئي التي أطلقت سابقا لدراسة المجتمع المصري والفجوات الموجودة والتواصل بأسرع ما يمكن لسدها.

وأشارت إلى أن الدعاية والترويج للحملة تتم بتنوع الإعلانات بين الشوارع والتلفزيون والراديو، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي وصل عدد المشتركين لـ 45 ألف مشترك على صحفة الحملة بـ"فيسبوك"، مع الأنشطة التوعوية بالمدارس والجامعات.

ونوهت ياسمين فؤاد، بالجهود التي بدأت بـ"التشجير" حيث تم زرع 10 آلاف شجرة خلال أسبوعين فقط في منطقة الزلزال بالتجمع الخامس ومنطقة الزيتون ومدينة نصر والمعادي والسويس ودمياط والشرقية وسوهاج والجيزة والمنيا وجنوب سيناء.