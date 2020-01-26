أخبار مصر | وزارة الطيران المدني تحتفل بعيدها الـ90

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الطيران المدني تحتفل بعيدها الـ90 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، اليوم الأحد، بعيد الطيران المدني الـ٩٠، الذي يوافق ٢٦ يناير من كل عام، إذ يأتي الاحتفال بهذا اليوم تخليدا لذكرى الطيار محمد صدقي، الذي خاض رحلة جوية مثيرة بطائرته الخاصة عام ١٩٣٠، بدأها من مطار برلين حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة.

وقامت المطارات المصرية بتزيين صالات السفر والوصول بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدني، كما قام فريق العلاقات العامة بعدد من المطارات المصرية باستقبال وتوديع المسافرين والتقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصري.

كما قامت الإدارة العامة للثقافة الجوية بالاحتفال مع الزائرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بهذه المناسبة خلال مشاركتها بالجناح المخصص لها، من خلال توزيع مجموعة من الإصدارات الخاصة بأنشطة الثقافة الجوية، وكذلك إقامة ورش عمل عن تاريخ الطيران المدني المصري ومجالاته.

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وقام نادي الطيران في مدينة بورسعيد، بتنظيم مسابقات للبراعم الموهوبة الذين يحرصون على الاهتمام بنشاط الرياضات الجوية، التي تتمثل في تجميع نموذج طائرة وقذفها باليد، وتمرير النموذج من عدة حلقات متتالية وأنشطة أخرى مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعليمهم فنون الطيران المدني.

وحرصت إدارة النادي على توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين من أجل تشجيعهم على ممارسة نشاط الرياضات الجوية.

وشهدت جميع نوادي ومعاهد الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني على مستوى الجمهورية أنشطة مختلفة على إستخدم نماذج الطائرات المختلفة إحتفالًا بأعياد الطيران المدني المصري.