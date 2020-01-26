أخبار مصر | "رئيس البرلمان" يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رئيس البرلمان" يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة التحصل الضريبي والمنازعات الضريبية.

واستكمل الدكتور علي عبد العال، قائلا: "القليل في الكثير يجمع.. قاعدة اقتصادية، الضرائب مشكلة من المشاكل التي لا أحد ينكرها، بل تعتبر دائما أحد معوقات الاستثمار، والمشكلة ليست فى حجم الضريبة ولكن في طريقة تحصيل هذه الضريبة، دائما وأبدا في كل الأنظمة الصريبية في العالم ينظر إلى دافع الضريبة باعتباره شخص مقدر ومساهم في الخزينة العامة، للأسف هنا لا، والسبب في الموظفين مثلما قال النائب أحمد السجيني، قد يكون هناك تحديث للمنظومة، لكن في التنفيذ موظفين غير مدربين، وللأسف البعض فيهم يتصرف بشكل يدفع البعض للتهرب من الضرائب".