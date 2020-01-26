أخبار مصر | "تشريعية البرلمان" توافق على شراء 1300 عربة سكة حديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشريعية البرلمان" توافق على شراء 1300 عربة سكة حديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة نبيل الجمل، على اتفاقيتين، حيث أقرت عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون فيهما وتشمل الاتفاقيتان على:

القرار الأول:

قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12122019.

ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو..».

القرار الثاني:

قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23112019. ويتضمن القرار مادة وحيدة بالموافقة على الاتفاق الإطاري المشار إليه.

وقالت اللجنة في معرض تلاوة قرارها بالموافقة على الاتفاقيتين أن أيا منهما لم تتضمن أي نصوص تتعارض مع الدستور أو القانون.

