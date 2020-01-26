أخبار مصر | "صناعة النواب": مبادرة مراكب النجاة أنهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة النواب": مبادرة مراكب النجاة أنهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ مبادرة مراكب النجاة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي السبب وراء التصريحات التي خرج بها لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة التي أكد فيها إن الرئيس السبب في إنهاء الظاهرة في مصر.
وأكد لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، "أنّ المنظمة تحرص دائمًا على إجراء الدراسات بشأن الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، وأنّه قبل عام 2016 كان هناك الآلاف من الشباب يخرجون بطريقة غير شرعية، لكن في الفترة الأخيرة وصل هذا الرقم للصفر بفضل جهود الحكومة المصرية، ما يؤكد أنّ الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأول في إنهاء مشكلات الأزمة غير الشرعية داخل مصر".
ولفت، إلى أنّ الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس السيسي ولا تزال تتواصل في مصر، كانت من أهم الأسباب التي وفرت ملايين من فرص العمالة الحقيقية، إضافة إلى مبادرات الرئيس السيسي لتشجيع الشباب على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المبادرة مهمة للغاية وتهدف لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية، علاوة على توفر البدائل وفرص العمل الآمنة.
وأكد لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، "أنّ المنظمة تحرص دائمًا على إجراء الدراسات بشأن الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، وأنّه قبل عام 2016 كان هناك الآلاف من الشباب يخرجون بطريقة غير شرعية، لكن في الفترة الأخيرة وصل هذا الرقم للصفر بفضل جهود الحكومة المصرية، ما يؤكد أنّ الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأول في إنهاء مشكلات الأزمة غير الشرعية داخل مصر".
ولفت، إلى أنّ الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس السيسي ولا تزال تتواصل في مصر، كانت من أهم الأسباب التي وفرت ملايين من فرص العمالة الحقيقية، إضافة إلى مبادرات الرئيس السيسي لتشجيع الشباب على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.