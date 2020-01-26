أخبار مصر | "صناعة النواب": مبادرة مراكب النجاة أنهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة النواب": مبادرة مراكب النجاة أنهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ مبادرة مراكب النجاة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي السبب وراء التصريحات التي خرج بها لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة التي أكد فيها إن الرئيس السبب في إنهاء الظاهرة في مصر.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المبادرة مهمة للغاية وتهدف لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية، علاوة على توفر البدائل وفرص العمل الآمنة.