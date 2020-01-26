أخبار مصر | البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة العضوية

وجاء ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس؛ لأنه من القوانين المُكملة للدستور، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا، حيث كان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه في جلسته العامة، المُنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 يناير.

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة، في إنتاج غذاء صحي، من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

المشروع، يأتي كرد عالمي للآثار السلبية الناجمة، عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، المعتندة على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية، لتغذية النبات والحيوان، ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات بالماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر وتفشي الأمراض الخطيرة.