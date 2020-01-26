أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد وحدة أطفال بلامأوى المتنقلة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتفقد وحدة أطفال بلامأوى المتنقلة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الوحدة المتنقلة، التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال والكبار بلامأوى، والذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
واستمعت الوزيرة، إلى شرح من فريق عمل الوحدة، ودورهم في تقديم الخدمات للأطفال والكبار، وتابعت ما تقوم به الوحدة في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لإنقاذ المشردين على مستوى الجمهورية.
وتزور الوزيرة، محافظة القليوبية، برافقه كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لتفقد عدد من مراكز الأيواء بالمحافظة.
وتزور الوزيرة، محافظة القليوبية، برافقه كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لتفقد عدد من مراكز الأيواء بالمحافظة.