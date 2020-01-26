أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد وحدة أطفال بلامأوى المتنقلة بالقليوبية

واستمعت الوزيرة، إلى شرح من فريق عمل الوحدة، ودورهم في تقديم الخدمات للأطفال والكبار، وتابعت ما تقوم به الوحدة في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لإنقاذ المشردين على مستوى الجمهورية.

وتزور الوزيرة، محافظة القليوبية، برافقه كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لتفقد عدد من مراكز الأيواء بالمحافظة.

