أخبار مصر | وزير الأوقاف: لن نبقي على إمام غير منضبط بالمساجد الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: لن نبقي على إمام غير منضبط بالمساجد الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: لن نبقي على إمام واحد بالمساجد الكبرى، ما لم تكن لغته شديدة الانضباط، ومتبحرا فيها، وهدفنا الوصول إلى علماء أكفاء في شتى المجالات.

وأردف الوزير، خلال إطلاق فعاليات مشروع المائة عالم بمسجد النور بالعباسية، إن برنامج الـ100 عالم، سيبدأ بمحاضرات عامة بواقع محاضرة كل أسبوعين، في تخصص الحديث والتفسير وعلوم القرآن والشريعة، لنخبة من أكفأ المتخصصين والعلماء.

وأضاف أن هذا البرنامج به علوما أساسية أولها التبحر في اللغة العربية، وذلك واجبا عينيا علي من أراد المواصلة وهذا هو البرنامج الرئيسي.

وأوضح أن البرنامج سيكون محاضرات تثقيفية في التخصصات المختلفة، وبه محاضرات علمية مع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، لرفع مستوى المعرفة العلمية، فأسئلة مثل البورصة والسندات والموت الإكلينيكي أمور يسأل فيها الناس.



وتابع أن الجانب الأكبر في التدريس والمحاضرات، سيكون للغة العربية ثم الثقافة العلمية.