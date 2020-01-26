أخبار مصر | صناعة البرلمان تُطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صناعة البرلمان تُطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة المُوقعة مع تركيا، لعدم الإضرار بالمنتجات المصرية، حيث أن الكثير من المنتجات التركية غير مُطابقة للمواصفات.



وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحبيبى المستورد، وخاصة من دولتي الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصانع الخشب الحبيبي في إدفو ونجع حمادي، بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.



وأوضح المهندس محمد فرج عامر، أن هناك تقصيرا واضحًا من وزارة التجارة والصناعة في هذا الملف، مؤكدا أن اللجنة طلبت من قبل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف من المستهلك المصري عن المنتجات التركية نتيجة المواقف العدائية المُتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية، قائلا: "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصري وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية وفرض حالة إغراق على المنتجات التركية".



من جانبه قال النائب محمد الغول، مُقدم طلب الإحاطة، إن عشرات الملايين من الجنيهات على وشك الإهدار نتيجة تراكم كميات كبيرة من الأخشاب مُكدسة بالمخازن والممرات داخل مصنع الخشب الحبيبي (الفايبر بورد) بمدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، الذي يُعد الأكبر من نوعه إنتاج أخشاب (فايبر بورد) في مصر والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المصنع بات مُهددا بالإغلاق والتوقف عن العمل وتشريد آلاف العمال، نتيجة عدم قدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاته في السوق المحلية، التي أغرقتها المنتجات الصينية والتركية المستوردة، وإقبال التجار عليها بشكل لافت للنظر لانخفاض ثمنها قليلا عن الأخشاب التي يُنتجها المصنع المصري.