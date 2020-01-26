أخبار مصر | تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأشادت زايد، خلال تفقد أعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل المواعيد المحددة ووفقًا لأعلى معايير الجودة، موضحة أنه سيتم توفير القوى البشرية اللازمة للتشغيل، كما وجهت بأن تشمل الوحدة على أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة.

وتفقدت الوزيرة، مشروع إنشاء مستشفى الطور التعليمي الجديد، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، لافتة إلى أن المستشفى يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن هذا المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا وفقًا لأعلى معايير الجودة الإنشائية، ويما يتفق مع أكواد البناء العالمية للمستشفيات، كما سيضم المستشفى كافة التخصصات الطبية، بما يخدم أهالي الطور ومحافظة جنوب سيناء.

وفي ذات السياق، حرصت هالة زايد، على الاستماع لمطالب المواطنين، ومشايخ القبائل البدوية، وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لهم تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما دعتهم إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين، مضيفة أنه نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة فقد تم توفير سيارات متنقلة للتيسير على المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة.