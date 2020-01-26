أخبار مصر | الخميس.. الإعلان عن كشف أثري جديد بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. الإعلان عن كشف أثري جديد بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة السياحة والآثار: إنه من المقرر الإعلان عن كشف أثري جديد في محافظة المنيا يوم الخميس 30 يناير 2020.

كما سيتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف ملوي وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بجبل الطير ومنطقة آثار البهنسا في المنيا، وذلك في إطار حرصه على تفقد مزارات مسار العائلة المقدسة في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفتح مقاصد سياحية جديدة، وكذلك في إطار حرصها على تطوير وتسليط الضوء على مزارات مسار العائلة المقدسة.