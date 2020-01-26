أخبار مصر | محافظ القاهرة يُكرم أسر شهداء الشرطة بحديقة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يُكرم أسر شهداء الشرطة بحديقة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية محافظة القاهرة لتكريم أسر شهداء الشرطة عن المحافظة بحديقة الأزهر، بحضور اللواء أشرف عزت، وكيل إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، ونواب المحافظ، وعددًا من قيادات المحافظة.

وقدم عبدالعال التهنئة لهيئة الشرطة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لأعياد الشرطة، حيث قدمت الشرطة أروع المثل في التضحية والفداء بالتلاحم مع الشعب المصري في معركة الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي.

وأكد المحافظ على تواصل الصمود والتحدي لرجال الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة، التي يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية واستمرارهم في القضاء علي بؤر الإرهاب بضربات إستباقية أجهضت العديد من المخططات التي كانت تنال من أمن مصر حتى أصبحت مصر واحة للأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة التي يتولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصري.

ووجه المحافظ التحية والتقدير لكل أم وأب وزوجة وأبناء فقدوا شهيدا في الأرض، وعيد ذلك أروع المثل في التضحية الوطنية والفداء للوطن، ودفاعا عنه حتى ينعم أبناءه بالأمن والاستقرار، معاهدا إياهم بالوفاء الدائم والاعتراف بالعرفان لما قدمه شهدائنا من أرواحهم.