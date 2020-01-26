أخبار مصر | اليوم.. طرق الوقاية من 'كورونا' ببرنامج مصر النهاردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. طرق الوقاية من 'كورونا' ببرنامج مصر النهاردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، وجهود الدولة لخلق فرص جديدة لتطوير هذا النشاط، ليحقق أعلى استفادة منه، وستضيف الفقرة المهندس طارق شكري رئيس غرفة الاستثمار العقاري.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، طرق الوقاية من فيروس الكورونا، من خلال ضيف الفقرة الدكتور مجدي بدران استشاري أمراض الصدر والحساسية، الذي يقدم كافة الإرشادات والنصائح للوقاية من المرض.

يذكر أم البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.