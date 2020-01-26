أخبار مصر | وزير القوى العاملة: القضية الفلسطينية جوهر اهتمامات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: القضية الفلسطينية جوهر اهتمامات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، وفد النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، في غزة بفلسطين، برئاسة أسامة الحاج أحمد، في إطار زيارة الوفد لمصر؛ لحضور دورة تدريبية في مجالات المفاوضة الجماعية، والتواصل الاجتماعي وحل الأزمات من خلال الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، التي ترأس مصر أمانته العامة.

وضم الوفد رأفت شاهين، وأنور حشيشو، وناصر العريني أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وأشاد الوزير، في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفلسطين على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدماً للأمام على المستويات كافة، مثمناً التنسيق القائم بين قيادة البلدين، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الوزير، حرص الرئيسين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي جوهر اهتمامات مصر والعالم العربي، ودور مصر التاريخي فيها والتي لا زالت تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في استمرار العلاقة بين التنظيمات النقابية خاصة المصرية والفلسطينية، لما لها من أثر يسهم في الترابط بين الشعوب العربية.

ومن ناحيته، قدم الوفد شكره وتقديره للقيادة السياسية المصرية، متمثلة في الرئيس السيسي، على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية، ولنضال عمال وشعب فلسطين.

ووجه الوفد، خلال اللقاء، رسالة للرئيس السيسي أكدوا فيها على الدور الرئيسي والمحوري لمصر في أمور الأمة العربية كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على دور مصر الكبير في مساعيها لإنهاء الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية حتى تتهيأ الأجواء لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب الوفد النقابي عن أمله في تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، خاصة بعض الحالات الإنسانية لأبناء العمال الذين يحتاجون للعلاج، والتعاون مع وزارة القوى العاملة، في مجالات التدريب المهني والنقابي، ونقل الخبرات المصرية في هذا الشأن، للشباب الفلسطيني.