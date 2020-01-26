أخبار مصر | "أمهات مصر": أولياء الأمور يعانون بسبب الكتب الخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": أولياء الأمور يعانون بسبب الكتب الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور يعانون الآن، من البحث عن الكتب الخارجية وشرائها بأسعار مرتفعة، قبل نفاذها من المكتبات.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور، يشترون الكتب الخارجية لأبنائهم قبل بدء الفصل الدراسي الأول، وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ويدفعون مئات الجنيهات، خاصة لأولياء الأمور الذين لديهم أكثر من طالب.

وأوضحت أن ولي الأمر، يلجأ لشراء الكتب الخارجية؛ لأنه أفضل من الكتاب المدرسي في طريقة الشرح والعرض وتدريبات كثيرة، وبالتالي ولي الأمر مجبر على شرائها ويتحمل عبئًا ماديا كبيرا، ويعاني من أجل توفير كتاب جيد يساعد أبنه على الفهم واستيعاب الدروس.

واستنكرت عدم قيام وزارة التربية والتعليم، بالاهتمام بتطوير الكتاب المدرسي، حتى يكون في مستوى الكتاب الخارجي، مستطردة: "مش معقول وزارة التربية والتعليم بجلالة قدرها وخبراءها وعلمائها مش قادرة تعمل كتب تشبه الكتب الخارجية، أم هذا متعمد".

وكان المئات من أولياء الأمور، تفاعلوا على صفحة اتحاد أمهات مصر، بموقع "فيسبوك"، مؤكدين أن الكتب الخارجية عبء مادي عليهم وتكلفهم مئات الجنيهات، نظرا لأنها أفضل من الكتاب المدرسي، مطالبين الوزارة بتطوير الكتاب المدرسي حتى لا يلجأوا للكتب الخارجية.