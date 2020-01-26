مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حكاية طفل الرحاب وحبس عصابة سرقة الحقائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حكاية طفل الرحاب وحبس عصابة سرقة الحقائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"عذبته وطردته في الشارع".. حكاية مصطفى "طفل الرحاب".. و"الفيسبوك" يكشف السر

تستكمل النيابة العامة التحقيقات حول اتهام سيدة بتعذيب ابنها وطرده في الشارع، بمنطقة الرحاب، بمحافظة القاهرة.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معرض موبيليا في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل معرض لبيع الموبيليا في مدينة نصر، وإعداد تقرير بالواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.