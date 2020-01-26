مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حكاية طفل الرحاب وحبس عصابة سرقة الحقائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حكاية طفل الرحاب وحبس عصابة سرقة الحقائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"عذبته وطردته في الشارع".. حكاية مصطفى "طفل الرحاب".. و"الفيسبوك" يكشف السر
تستكمل النيابة العامة التحقيقات حول اتهام سيدة بتعذيب ابنها وطرده في الشارع، بمنطقة الرحاب، بمحافظة القاهرة.
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معرض موبيليا في مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل معرض لبيع الموبيليا في مدينة نصر، وإعداد تقرير بالواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
أمرت نيابة الشروق، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 5 عمال متهمين بسرقة أسلاك كهربائية من موقع تحت الإنشاء بنطاق قسم شرطة الشروق، بعد التصالح مع صاحب البلاغ المقدم ضدهم.
حبس عاطل ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش في القاهرة
أمرت نيابة السلام أول، حبس "م.ح.م"، 32 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مجلس الدولة: قرارات إحالة أساتذة الجامعة للتحقيق لا يجوز الطعن عليها
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق عام ٢٠١٠ مرتين بناء على شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
حبس عصابة سرقة حقائب السيدات في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين تخصصا نشاطهم الإجرامي في سرقة حقائب السيدات كرهًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط مسجلين بحوزتهما سيارة مسروقة في الأميرية
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سيارة مسروقة بالأميرية.
الجنايات تتنحى عن محاكمة محام و7 آخرين بتهمة تزوير شهادات اعتقال
تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري عن نظر محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات وأمرت بأحلة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دايرة جديدة لمحاكمتهم.