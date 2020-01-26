مصر | ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على عاطل "له أحكام جنائية سابقة" وبحوزته سلاح ناري، و4 قطع من مخدر الحشيش قبل ترويجها حال تواجده بدائرة قسم شرطة شبرا مصر.

وتعود البداية باشتباه كمين أمني بدائرة قسم شبرا مصر، في أحد الأشخاص وباستيقافه تبين أنه عاطل، له أحكام جنائية سابقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم محلي الصنع، 4 طلقات نارية من ذات العيار، 4 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهه المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بغرض التشاجر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.