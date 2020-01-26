مصر | إخلاء سبيل 5 متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 5 متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 5 عمال متهمين بسرقة أسلاك كهربائية من موقع تحت الإنشاء بنطاق قسم شرطة الشروق، بعد التصالح مع صاحب البلاغ المقدم ضدهم.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من مهندس يتهم فيه "م ز.م.د"، و"ك.و"، و"د.ل"، و"م.خ"، و"ر.ح.ر"، جميعهم عمال، بسرقة أسلاك كهربائية من موقع تحت الإنشاء.

وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات،



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.