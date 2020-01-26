مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة السلام أول، حبس "م.ح.م"، 32 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور كول أمني بمنطقة السلام أول، برئاسة النقيب مصطفى عبد الغني، بإشراف السيد العقيد هاني سمير، مأمور المركز، تم القبض عليه، أثناء مرورة بسيارته الخاصة، في شارع جمال عبدالناصر.
وبتفتيش السيارة، عثر بحوزته على كمية 3 كيلو من مخدر الحشيش، و7 آلاف جنيه، وسلاح أبيض، و2 هاتف محمول.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام.