مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش في القاهرة

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور كول أمني بمنطقة السلام أول، برئاسة النقيب مصطفى عبد الغني، بإشراف السيد العقيد هاني سمير، مأمور المركز، تم القبض عليه، أثناء مرورة بسيارته الخاصة، في شارع جمال عبدالناصر.

وبتفتيش السيارة، عثر بحوزته على كمية 3 كيلو من مخدر الحشيش، و7 آلاف جنيه، وسلاح أبيض، و2 هاتف محمول.