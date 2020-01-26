مصر | مجلس الدولة: قرارات إحالة أساتذة الجامعة للتحقيق لا يجوز الطعن عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: قرارات إحالة أساتذة الجامعة للتحقيق لا يجوز الطعن عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق عام ٢٠١٠ مرتين بناء على شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

واستندت المحكمة على أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه، فهي مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، ولاتستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة.

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وثبت لدى المحكمة أن إحدى المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدى الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى، وانتهت بحفظ التحقيق مع الأستاذ الجامعي.

كما ثبت ورود شكوى أخرى ضد الطاعن من زميل له ونسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق والذي انتهى أيضًا إلى حفظه لتصالح الشاكي مع الطاعن.

ورأت المحكمة، أن إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع الشاكيين وكافة الشهود إثباتًا أو نفيًا ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه، ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونًا.