مصر | تأجيل دعوى تطالب بالتحقيق مع أحمد موسى لـ8 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تطالب بالتحقيق مع أحمد موسى لـ8 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل دعوى تطالب إحالة الإعلامي أحمد موسى، للتحقيق، في الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، التي يطالب فيها بوقف برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه ومنعه من تقديم برنامج آخر في أي قناة أخرى، لجلسة 8 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 25323 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.

وذكرت الدعوى، أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى، ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون، منتهكا بذلك حرمة الحياة الخاصة، التي حماها الدستور وجرَّمها.