مصر | القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في القبض على تاجر مخدرات بحوزته "3" كيلو حشيش بمنطقة السلام.

وتعود الواقعة أثناء مرور كول أمني بمنطقة السلام أول، برئاسة النقيب مصطفى عبدالغني، وبإشراف السيد العقيد هاني سمير مأمور المركز، حيث أوقف "م. ح. م" 32 عام، عاطل، أثناء مروره بسيارته الخاصة، بشارع جمال عبدالناصر.

وبتفتيش السيارة، عثر بحوزته على كمية 3 كيلو من مخدر الحشيش و7 آلاف جنيه وسلاح أبيض، و2 هاتف محمول، فتم إلقاء القبض عليه.

وجار عرض المتهم على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.