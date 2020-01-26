شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية؛ تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها كلاً من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، دار مأوى ضحايا الإتجار بالبشر بمركز طوخ تمهيدًا لافتتاحه خلال مارس المقبل.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز المركز ورفعت كفائته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في مصر.

ويتسع المركز لأكثر من 25 حالة، وبه مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية، وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.