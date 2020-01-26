شكرا لقرائتكم خبر عن خطة توعية شاملة بفيروس «كورونا» بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، وجود خطة توعية شاملة بفيروس «كورونا»، مضيفة أنه يوجد 30 طالبا وطالبة وموظفا صينيا داخل الجامعة.

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وقالت «هجرس»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه «لا خوف على الإطلاق من وجود الصينين بالجامعة لأنهم مقيمون في الإسماعيلية ولم يسافروا للصين، وهناك إجراءات حكومية تتولاها وزارة الصحة في المطارات والموانئ للوقاية من المرض».

وكشفت عن تكليف د. أسامة عنتر، عميد طب القناة، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القناة، بتنفيذ خطة توعية متكاملة بالمستشفيات الجامعية بالمرض وأعراضه والوقاية منه بجانب كليات الجامعة بالكامل كإجراء احترازى.

وأشارت إلى أن الفيروس سبق انتشاره في الصين عام 2012 وأدى إلى وفيات، ولكن النوع الجديد من الفيروس أكثر تطورا ويحتاج إلى حملة توعية ووقاية وتكاتف عالمى من أجل وقف انتشاره.