شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: صرف أدوية متطورة بالمجان لمرضى الغسيل الكلوي ضمن مبادرة الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة قامت بتوريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 14 محطة معالجة بالمستشفيات بمحافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي.

وتابعت أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، لافتة إلى أنه يتم استخدام أحدث الأدوية للعلاج بالمجان.

وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية، الأحد: تعاقدنا على 9 مليون مرشح کلی، ويتم حاليًا توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلى، بالإضافة إلى أنه جار توفير 75 محطة معالجة مياه أخرى، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لجميع الماكينات ومحطات المياه لاستبدال القديم منها بالماكينات جديدة وفقاً لتقاريرالصيانة الدورية.

وأوضحت أنه تم تركيب وتشغيل نظام «الباكس» في 18 مستشفی و5 مراكز صحية بمحافظات «بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء»، لافتة إلى أن «الباكس» هو عبارة عن سيرفر بسعة تخزين هائلة لتخزين كل ما هو فحوصات شعاعية للمرضى ويمكن تداول صور الأشعة عن بعد، عن طريق الشبكات المحلية اللاسلكية أو عن طريق الإنترنت بأفضل جودة ممكنة للصور، بشبكة مؤمنة كليا، كما يتميزهذا النظام بسعة تخزينية وأرشفة للفحوص الشعاعية للمرضى وإمكانية الوصول السريع إليها وعمل أرشيف بالاسم أو الرقم التسلسلي أوالتاريخ وتجميع وترتيب كل الفحوصات التي تخص مريضاً معيناً في ملف خاص به والرجوع السريع إليها.

Advertisements

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن المصابين بالأمراض المزمنة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفشل الكلوي، حيث تزداد خطورة حدوث مرض الفشل الكلوي لديهم بمعدل 3 مرات مقارنة بغيرهم من الأصحاء، لذلك يجب عليهم التقيد بالفحص المنتظم للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وما يتبعها من مشاكل صحية واجتماعية ونفسية، كما أن جلسات غسيل الكلى تشكل عبئًا ماديًا على المريض ووفقًا للجمعية المصرية للكلى، فإن 25% من ‏مرضى الفشل الكلوي في مصر يموتون سنويًا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%‏، وذكرت الإحصائية، أن مصر بها ‏460‏ مركزًا خاصًا وحكوميًا‏.

وتابعت: هناك 60 ألف مريض يقوم بالغسيل الكلوي على نفقة الدولة، و45 ألف مريض بهيئة التأمين الصحي، وأن عدد المرات التي يقوم بها المريض بالغسيل الكلوي 13 جلسة في الشهر بمعدل 3 جلسات بالأسبوع، وتكون مدة الجلسة ما بين 4:3 ساعات، مشيرًة إلى أن تكلفة الجلسة الحقيقية لا تقل عن 450 جنيها مباشرة والتكلفة الغير مباشرة 500 جنيه، تتحمل الدولة 325 جنيها للجلسة.

وقال الدكتور محمد خطاب، رئيس أحد مؤسسات تصنيع الأدوية بوزارة الصحة، لـ«المصري اليوم»، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالكشف المبكر عن الغسيل الكلوي من المبادرات الهامة التي استهدفت إعادة بناء البنية التحتية المتعلقة بتطوير ماكينات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات مع توفير المحاليل وكذلك الأدوية المتطورة للعلاج كإيبوتين حيث تم توفيره بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي لعلاج علاج حالات أنيميا مرضى الفشل الكلوي المزمن والذين يقومون بالغسيل الكلوي وعلاج حالات أنيميا مرضى الإيدز المعالجون بعقار الزيدوفيدين، بالإضافة إلى علاج حالات أنيميا مرضى السرطان الذين يستعملون علاجا كيميائيًا، مضيفًا أنه سيتم ضخ 1.5 مليون عبوة العام الجاري، لافتًا إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة تشدد على توفير هذه الأدوية بالسوق الحر ضمانا لتحقيق الاستقرار للمرضى في توفير المستحضرات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم شريحة كبيرة من المرضى يصل عددهم إلى 150 ألف مريض.

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدواية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيهات رئاسية بالسعي الدائم والمستمر لتوفير الاحتياجات الدوائية والمستحضرات الحيوية المتعلقة بالأمراض خاصة المزمنة في السوق وكذلك في المستشفيات الحكومية بما يمكن المبادرات الرئاسية من تحقيق أهدافها في توفير الخدمة الشمولية والمتكاملة للمريض بالمجان.

وتابعت: نسعى إلى نقل تكنولوجيا متطورة إلى البلاد لتصنيع مستحضرات الأورام والمستحضرات البيولوجية، موضحة «وفرنا أدوية لعلاج الفشل الكلوي من أصل بشرى وهو ما يعكس توفير أحدث العلاجات وفقا توجيها القيادة السياسية للمريض».