شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يلغي قرار المحافظ السابق بتحصيل مبالغ إضافية على شهادات الوفاة والميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 500، بإلغاء قرار اللواء عادل لبيب، المحافظ السابق في 2015، بتحصيل 6 جنيهات على كل شهادة ميلاد و3 جنيهات على كل شهادة وفاة مستخرجة للوحدة، بالإضافة إلى الرسوم المقررة.

كان الداودي قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بإلغاء قرار المحافظ الأسبق اللواء عادل لبيب في 2005، بدفع 3 جنيهات ثمن تذكرة الكشف في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ليكون جنيها فقط، وصرف العلاج بالمجان بدلا من أن يتحمل المريض ثلث الثمن.