شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يلغي قرار المحافظ السابق بتحصيل مبالغ إضافية على شهادات الوفاة والميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 500، بإلغاء قرار اللواء عادل لبيب، المحافظ السابق في 2015، بتحصيل 6 جنيهات على كل شهادة ميلاد و3 جنيهات على كل شهادة وفاة مستخرجة للوحدة، بالإضافة إلى الرسوم المقررة.
كان الداودي قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بإلغاء قرار المحافظ الأسبق اللواء عادل لبيب في 2005، بدفع 3 جنيهات ثمن تذكرة الكشف في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ليكون جنيها فقط، وصرف العلاج بالمجان بدلا من أن يتحمل المريض ثلث الثمن.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ قنا يلغي قرار المحافظ السابق بتحصيل مبالغ إضافية على شهادات الوفاة والميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.