شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تحتل المركز الأول في الاستشهادات العلمية بنشرة «ويبميتريكس 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الأحد، عن تصدر الجامعة للمركز الأول بين الجامعات المصرية، في الاستشهادات العلمية وفق نشرة ويبميتريكس الإصدار التاسع يناير 2020.

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وقال «عبدالباسط» في بيان صحفي، «إن جامعة المنصورة تصدرت أعلى ترتيب عشر جامعات على مستوى مصر بين الجامعات المصرية المشاركة بالتصنيف، وفق إعلان تصنيف ويبوميتركس لنشاط جوجل سكولار لأعلى استشهادات Google Scholar Citation إصدار يناير 2020.

وأضاف في البيان «أن الجامعة تقدمت من المركز الثاني وفقا لنتائج الإصدار عام 2019 إلى المركز الأول يناير 2020 بعد أن أظهرت النتائج أن إجمالي عدد الاستشهادات العلمية بلغ 206 آلاف و853 خلال هذا الإصدار مقابل 189 ألفا و317 في الإصدار السابق.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بهذا التميز، وتصدر المركز الأول بين الجامعات في الاستشهادات المرجعية، مشيرًا لجهود العلماء والباحثين في البحث العلمي والنشر الدولي، وأن التقدم في هذا التصنيف، وهذا التميز يأتي نتيجة اهتمام الجامعة بتطوير البحث العلمي ودعم قدرات شباب الباحثين، وزيادة حوافز النشر لتشجيعهم ولتحسين جودة مخرجات البحث العلمي.