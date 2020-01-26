شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يصدر قرارًا بشأن تنظيم سير التوك توك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قراراً بشأن تنظيم سير التوك توك على مستوى المحافظة، يتضمن العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي للتوك توك، والتي تتمثل في:

1. إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك.

2. حظر سير مركبات التوك توك في شوارع المدن والتي يزيد عرضها عن 6 م.

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3. حظر سير التوك توك في الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن.

4. يلغى ترخيص أي توك توك إذا ضبط يسير بدون لوحات الترخيص ويحجز التوك توك لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور ستة أشهر.

5. مصادرة مركبات التوك توك إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البند رقم (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه، وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.

6. تتم مصادرة التوك توك غير المرخص متى ما ضبط في أي مكان ويصادر لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه.