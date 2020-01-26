شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم أسر شهداء الشرطة: مصر أصبحت واحة للأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، احتفالية محافظة القاهرة لتكريم أسر شهداء الشرطة عن محافظة القاهرة، بحديقة الأزهر، بحضور اللواء أشرف عزت، وكيل إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية ونواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد المحافظ علي تقديم التهنئة لهيئة الشرطة الباسلة بمناسبة الذكرى الـ68 لأعياد الشرطة، حيث قدمت الشرطة أروع المثل في التضحية والفداء بالتلاحم مع الشعب في معركة الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي.

وشدد عبدالعال على تواصل الصمود والتحدي لرجال الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية واستمرارهم في القضاء علي بؤر الإرهاب بضربات اسباقية أجهضت العديد من المخططات التي كانت تنال من أمن مصر، حتي أصبحت مصر واحة للأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصري.