شكرا لقرائتكم خبر عن وزيران يفتتحان أول محطة متكاملة لتموين السيارات بالغاز والوقود والكهرباء ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسؤولى شركة اينى الإيطالية، الأحد، افتتاح أول محطة تموين متكاملة تعمل بالغاز الطبيعى والوقود السائل وشحن السيارات بالكهرباء لأول مرة ببورسعيد، تقع المحطة في نطاق حى المناخ، وأقيمت بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم عن المحطة الجديدة يوضح كيفية العمل فيها، ثم كلمة ترحيب بالوزراء والمحافظ وتقديم شرح موجز عن شركة داون تك المسؤولة عن إقامة المحطة الجديدة بالتعاون والمساهمة المجتمعية مع شركة إينى الإيطالية، كما تم استعراض خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تموين السفن بالبترول ومعدلات التنفيذ في محافظة بورسعيد في هذا الشأن.

وقام وزير البترول ومحافظ بورسعيد بإزاحة الستار عن محطة التموين الجديدة، وتفقدا أقسام المحطة والكافيتريا الداخلية بها، وشاهدوا نموذجا تجريبيا لتموين السيارات بالكهرباء، حيث أشاد المهندس طارق الملا بمستوى تنفيذ المحطة الجديدة والتى تعتبر أول محطة في مصر من هذا النوع.