شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى القديس يوساب الأبح..معلومات لا تعرفها عن أسقف جرجا الذى بح صوته فى التراتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر صباح اليوم، قداس ذكرى وفاة القديس يوساب الأبح أسقف جرجا وأخميم الذى توفى فى مثل هذا اليوم من سنة 1826م، وتعتبره الكنيسة أحد علماء اللاهوت البارزين وقد لقب بالأبح بسبب نبرة صوته.

”الخليج 365” يقدم عدد من المعلومات عن القديس يوساب الأبح كما يلى:

-ولد بقرية النخيلة ‏بأسيوط سنة 1735 م

-تعلم الطفل مبادئ القراءة والكتابة واللغة القبطية وحفظ المزامير، وصار يتلوها في كل وقت في خشوع وهيبة، كما درس الكتاب المقدس. بالإضافة إلى التعليم، كان يوسف يساعد والده في أعمال الزراعة، وكان يتصف بالمحبة والبساطة والتواضع. وكان مواظبًا على حضور الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة، حتى امتلأ قلبه بمحبة التكريس وزهد العالم.

-ترهب فى دير القديس الأنبا أنطونيوس ‏فى سن 25 من عمره.

-أخذه البابا يوأنس 18 إلى البطريركية وعهد إليه ‏ببعض الأمور الإدارية فقام بها خير قيام فارتاح له قلب البابا وأقامه اسقفا على جرجا واخميم سنة 1791 م.

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-اهتم ‏بافتقاد شعبه وتعليمهم وتقويم أخلاقهم وبث الروح المسيحية في سلوكهم كما قاوم الإرساليات الأجنبية التي بدأت ‏تغزو بلاد الصعيد في ذلك الوقت ، لكثرة علمه كلفه قداسة البابا بجولة تعليمية في الأقاليم المصرية.

-وضع كتبا ومقالات كثيرة لتثبيت المؤمنين في عقيدتهم الأرثوذكسية.

-ولما ادركته متاعب الشيخوخة ذهب إلى دير ‏القديس الأنبا أنطونيوس وتنيح هناك بسلام عن عمر يناهز 91 عاما ومازال جسده الطاهر كاملا محفوظا في مقصورة ‏بالدير .

-لقب بالأبح بسبب نبرة صوته المبحوحة، ورغم ذلك لم يتوقف عن الصلاة والتراتيل.

-يُعتبر أحد علماء الكنيسة اللاهوتيين، ويُعرف بفكره اللاهوتي العميق وغيرته المتقدة للحفاظ على الإيمان المستقيم. بجانب روحانياته العميقة ونسكياته وفضائله.

كان رهبان دير الانبا انطونيوس الذى يضم مزار القديس الانبا يوساب الأبح قد صلوا أمس عشية عيده، وأقاموا صلاة القداس صباح اليوم، وسط حضور عدد غير قليل من شعب الكنيسة بالدير بالبحر الأحمر.