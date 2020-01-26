شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: نحتاج إلى وعاظ مفكرين وليس حكائين بكائيين يضللوا الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مشروع المائة عالم سيتضمن 126 إمام وواعظة خلال برنامجه الأول، مضيفًا خلال إطلاق مشروع المائة عالم بمسجد النور بالعباسية، أن كل من يصلح للمشروع تم ضمه، حيث أن العلم متواصل، قائلاً:"إن المرء يتوقف عن التقدم حال ظنه أنه وصل إلى قمة العلم"، فإننا نحتاج إلى مفكرين وبناء شخصية علمية قوية ولا نحتاج إلى الوعاظ الحكائين والبكائيين الذين يضللون الناس".

وقال وزير الأوقاف، إن ثواب تعلم علم وتفضيله عن أخر يتعلق بحاجة الناس إلى هذا العلم، فلا أفضلية لعلم على آخر إلا ما يحتاجه الناس، حيث أن بعض الجماعات تجعل الشباب يتركون الطب والهندسة للعمل بأعمال بسيطة بحجة أن الدنيا فانية.

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واستطرد جمعة قائلاً :" لا أعد شخصا عالما إلا اذا أتقن علمى النحو والبلاغة فمن لا يتقن لغته لن يتقن علوم أخرى ولا يمكنه أن يتحدث عن دينه، ولأن العاجز عن فهم علوم البلاغة اعجز ما يكون فى التعامل مع النص القرانى."

وأوضح الوزير، أن علم اللغة علم آخر مضيفا أن كثير من المعانى تتوقف على اشتقاقات اللغة، مشددا على أن برنامج تدريب الدعاة سيتضمن التبحر فى اللغة العربية وهو البرنامج الرئيس لهذه المجموعة ولم يبقى على إماما واحدا بالمساجد الكبرى مالم يكن متبحرا فى اللغة العربية، ولن يمثل الوزارة إلا من يتقن اللغة العربية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن البعض كان يفتى بحرمة البورصة وغيرها بجهل، لافتا إلى أن البرنامج سيتضمن ثقافات عامة علمية وطبية واقتصادية وعامة حتى يدرك المتغيرات ، و سيكون من مستويين منتظم يختبر فى المستويات ومنتسب مستمع دون اختبارات.