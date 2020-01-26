شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقل مسنة إلى دار رعاية في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ورود بلاغ لفريق أطفال وكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بلاغا بوجود سيدة بلامأوى تجلس بجوار محطة مصر بمنطقة رمسيس، وعلى الفور تحرك الفريق للمكان الذى تتواجد فيه السيدة، وتبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن السيدة تدعى ر ح ص 46 عاماً أرملة حاصلة على دبلوم تجارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السيدة تزوجت ثلاث مرات من قبل، وأنجبت طفلا من كل زوج، وتم طلاقها بسبب خلافات بينهم، وأحيانا مع أم زوجها؛ وانتقلت للإقامة مع أختها وكانت تأخذ معاشا من والدها؛ وبسبب مشكلات أبناء شقيقتها نزلت للشارع، وتعانى السيدة من ارتفاع في سكر الدم؛ وتعانى من جروح بالقدم، وقام الفريق بعمل إسعافات أولية وتقديم وجبات ساخنة وبطانية من قبل الوحدة المتنقلة "غرب" ،وتم تحويل الحالة لدار روضة الحبيب التابعة لجمعية مجالس الذكر من قبل الوحدة المتنقلة "جيزة 2".

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وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

ونجح الفريق فى إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وقالت نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.