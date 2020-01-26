شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق نهائيًا على «الزراعة العضوية» و«هيئة الشرطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيا بنسبة ثلثى الأعضاء وقوفا، الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، كما وافق المجلس نهائيا وقوفا على مشروع قانون الزراعة العضوية.

وتقدم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، الأحد، بالتحية لهيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، مطالبا بالتوجه لرجال الشرطة بالتحية وقوفا، وصفق النواب وقوفا تحية لرجال الشرطة.

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وقال «عبدالعال»، في كلمته بمناسبة عيد الشرطة: «يطيب لي بعد أن احتفلنا أمس بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل في 25 ينايـــــر أن أتقــــدم باسمــى واسمكم، للرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء وزير الداخلية، ولهيئة الشرطة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجـــــــال الشرطـــــة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم في سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية».

وأضاف: «كما نتقدم أيضا بخالص التهنئة القلبية لجموع الشعب المصرى، قيادة وشعبا، باحتفال مصر في اليوم ذاته بذكرى ثورة 25 من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في 30 يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناءً دولة عصرية، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد».

وتابع: «تحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ورعاكم الله ورجال الشرطة البواسل، وأيدهم بنصر من عنده».