شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين: «سأقدم أوراقي الخميس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين.

وقال «منصور» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد: «أعلن ترشحي لمنصب نقيب المحامين من بيت الأمة، من مجلس النواب، وسأتقدم بأوراق ترشحى الخميس المقبل».

وأضاف: «برنامجي الانتخابي ببساطة شديدة هو الحفاظ على كرامة المحامين، وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين كل المحامين ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين».