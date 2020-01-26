شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين: «سأقدم أوراقي الخميس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وقال «منصور» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد: «أعلن ترشحي لمنصب نقيب المحامين من بيت الأمة، من مجلس النواب، وسأتقدم بأوراق ترشحى الخميس المقبل».
وأضاف: «برنامجي الانتخابي ببساطة شديدة هو الحفاظ على كرامة المحامين، وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين كل المحامين ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين».
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يُعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين: «سأقدم أوراقي الخميس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.